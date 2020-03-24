Зінченко: Ліверпуль заслуговує стати чемпіоном

Чемпіонат Англії повинні дограти, тому що є всі шанси у Манчестер Сіті поборотися за чемпіонство.

Про це заявив півзахисник Олександр Зінченко.

"Буду лукавити, якщо я скажу, що це чемпіонат Англії і ми повинні дограти, тому що є всі шанси поборотися за чемпіонство. Але треба дивитися правді в очі: Ліверпуль дійсно заслуговує стати чемпіоном в цьому сезоні.

Перенесення Євро я сприйняв болісно. Для кожного спортсмена і вболівальника це непросто, але здоров'я завжди має бути на першому місці", - сказав Зінченко.