Барселона надасть останній шанс талановитому футболісту

Джерело - espreso.tv.
Барселона має намір дати Усману Дембеле останній шанс проявити себе, як тільки він відновиться після пошкодження підколінного сухожилля.
Про це повідомляє Sport.es.
У поточному сезоні Дембеле провів за Барселону 9 матчів у всіх турнірах, де забив один м'яч.
22-річний француз переїхав у Іспанію у 2017 році з дортмундської Борусії, за 125 млн євро.
Раніше, колишній президент Реала помер від коронавірусу.
Нагадаємо, зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірус у Барселоні.