Барселона надасть останній шанс талановитому футболісту

Барселона має намір дати Усману Дембеле останній шанс проявити себе, як тільки він відновиться після пошкодження підколінного сухожилля.

Про це повідомляє Sport.es.

У поточному сезоні Дембеле провів за Барселону 9 матчів у всіх турнірах, де забив один м'яч.

22-річний француз переїхав у Іспанію у 2017 році з дортмундської Борусії, за 125 млн євро.

Раніше, колишній президент Реала помер від коронавірусу.

Нагадаємо, зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірус у Барселоні.