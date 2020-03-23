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Макаренко назвав причини зміни клубу

Сьогодні 22:33 415 0
Євген Макаренко прокоментував оренду в Кортрейку
Макаренко назвав причини зміни клубу
#Макаренко

Джерело - zbirna.com.

Український півзахисник Євген Макаренко вказав причини переходу з Андерлехта в Кортрейк.

Про це розповів сам футболіст.

"Тут я можу мати ігрову практику, тому сам наполягав на цьому переході. Для мене важливо вийти на свій колишній рівень, щоб грати, бути потрібним в команді. Я не такий футболіст, який довго може сидіти на заміні без шансу проявити себе.

Таких шансів у мене в Андерлехті останнім часом практично не було", - розповів Макаренко.

Нагадаємо, Макаренко покинув Андерлехт.

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