Макаренко назвав причини зміни клубу

Український півзахисник Євген Макаренко вказав причини переходу з Андерлехта в Кортрейк.

Про це розповів сам футболіст.

"Тут я можу мати ігрову практику, тому сам наполягав на цьому переході. Для мене важливо вийти на свій колишній рівень, щоб грати, бути потрібним в команді. Я не такий футболіст, який довго може сидіти на заміні без шансу проявити себе.

Таких шансів у мене в Андерлехті останнім часом практично не було", - розповів Макаренко.