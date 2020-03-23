Український нападник Андрій Борячук може у майбутньому завоювати місце у збірній України.

Про це розповів нападник Шахтаря Олександр Зубков, який зараз захищає кольори Ференцвароша на правах оренди.

"Чи був хтось крутіше Селезньова серед українських нападників в 2010-х роках? Я думаю, Андрій Борячук стане крутіше. У нього є всі якості для цього. Якщо Андрюха поверне свою колишню впевненість і стане правильно працювати над собою, то перевершить Селезньова. Але тепер, звичайно, форвард номер один - Яремчук. Він добре себе проявляє в Бельгії, це його ліга", - розповів Зубков.