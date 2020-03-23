Динамо долучилося до боротьби з коронавірусом

Динамо придбало для Київської міської клінічної лікарні №9 медичне обладнання.

Про це повідомляє прес-служба киян.

"Футбольний клуб Динамо придбав для нашої лікарні повний комплект найсучаснішого автоматичного біохімічного аналізатора. Це обладнання, яке вкрай необхідне лікарні, особливо зараз, під час великого навантаження на лікарні через пандемію COVID-19. Воно використовується для обстеження хворих, зокрема хворих на інфекційні захворювання, інфікованих коронавірусом.

Це апарат, який видає одразу всі параметри на основі біохімічного аналізу крові. Він має широкий спектр аналізів. Завдяки йому лікарям не треба довго обстежувати хворого, довго аналізувати вручну всі показники. Цей аналізатор одразу надає результат по тій кількості параметрів, яка потрібна - це може бути 12 параметрів, 28 або навіть більше. Дуже точна і оперативна робота", - розповів головний лікар Київської міської клінічної лікарні №9 Михайло Валюк.