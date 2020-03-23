Бущан: Придбав усе, окрім туалетного паперу

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Голкіпер Динамо Георгій Бущан вказав на підготовку до карантину.
Про це розповів сам воротар.
"Особливо нічим важливим не займаюся. Коли ситуація з коронавірусом була ще не такою критичною, і обмежень було менше, разом із футбольним агентом Іваном Пироженком та іншими хлопцями виїжджали до лісу тренуватися, підтримувати форму. А тепер сиджу вдома, закупив продукти, зробив запаси - і дотримуюся правил карантину. Гречка? Купив обов'язково! Придбав усе, окрім туалетного паперу (сміється).
Готувати мені допомагає дівчина, у неї виходить смачно, мені подобається", - розповів Бущан.
Нагадаємо, УПЛ назвала претендентів на найкращого гравця березня.