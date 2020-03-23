Арсенал продовжив карантин на невизначений термін

Арсенал планував відновити тренування у вівторок, 24 березня, однак продовжив карантин на невизначений час.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Футболісти нашої першої команди повинні були повернутися до тренувань у вівторок після 14-денної ізоляції, до якої вдався клуб через захворювання Мікеля Артети.

В результаті ситуації, що склалася ми розуміємо, що було б недоречно і безвідповідально просити гравців повертатися в цей час. Саме тому всі наші футболісти, включаючи жіночу команду і академію, залишаються вдома. Залишайтеся вдома і рятуйте життя", - йдеться в повідомленні клубу.