Кополовець назвав рівень зарплат у Минаї

Гравці Минаю заробляють до 20 тис гривень в місяць.

Про це розповів спортивний директор та гравець Миная Михайло Кополовець.

"У Минаї можна заробити до 20 тис гривень на місяць. А коли команда грала на аматорському рівні, хлопці заробляли до 9 тисяч в місяць. У нас є хлопці, яких клуб вивів у професіонали. Колись вони грали на першості області і тренувалися двічі на тиждень. Іноді відпрошувалися з тренувань, тому що працювали. Потім кинули роботу, щоб професіонально займатися футболом", - розповів Кополовець.