Палкін: Гравці Шахтаря займаються вдома

На період карантину гравці Шахтаря мають індивідуальні заняття та займаються вдома.

Про це розповів гендиректор гірників Сергій Палкін.

"На сьогодні усі лишаються вдома. Кожному видано індивідуальні завдання. Наскільки можливо займатися вдома, всі займаються. При цьому ми маємо план Б. Коли ситуація поліпшуватиметься й піде на краще, можна перейти до підтримання фізичної форми: два наші поля діляться на чотири секції, в кожній секції займатиметься один, максимум два футболісти. Однак це питання майбутнього. Наразі, як мені здається, зарано про це говорити. Проте плани А і Б у нас повинні бути", - розповів Палкін.