 Клуб Серії А зацікавився Маліновським | Футбол | Champion.com.ua
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Клуб Серії А зацікавився Маліновським

Сьогодні 15:10 1092 0
Українець може перейти до Фіорентини
Клуб Серії А зацікавився Маліновським
#Фіорентина, #Маліновський

Джерело - football24.ua.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський став трансферною ціллю Фіорентини.

Про це повідомляє La Repubblica.

Фіорентина рішуче налаштована під час літнього трансферного вікна закрити позицію десятки якісним виконавцем.

За інформацією видання, одним із кандидатів, яких розглядають фіалки, є Руслан Маліновський. Українець не зумів вибороти собі гарантоване місце в стартовому складі Аталанти, але добре себе зарекомендував у матчах чемпіонату і Ліги чемпіонів. До того ж його трансферна вартість цілком прийнятна.

Окрім Маліновського, Фіорентина розглядає можливість підписання Лукаса Пакета з Мілана та Родріго де Пауля з Удінезе. Проте трансфер когось із латиноамериканців обійдеться значно дорожче.

У поточному розіграші Серії А в активі Маліновського 4 голи і 2 асисти, у Де Пауля 5+2, а Пакета не відзначався результативними діями.

Раніше, Аталанта заборонила Маліновському спілкуватися з пресою.

Нагадаємо, два працівники Аталанти загинули від коронавірусу.

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