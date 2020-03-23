Один з керівників турецького клубу захворів на коронавірус

Албайрак здав позитивний тест

Джерело - Чемпіон.

Віцепрезидент Галатасарая Абдуррахім Албайрак і його дружина заразилися на коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Абдуррахім Албайрак здав позитивний тест на коронавірус (Covid-19). Загальний стан здоров'я віцепрезидент і його дружини, яка почала лікування з тим же діагнозом, є задовільними на 6-й день лікування.

İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikâyetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır. pic.twitter.com/kZv3bTjcVf — G a l a t a s a r a y S K (@GalatasaraySK) March 23, 2020

Раніше, Рух достроково завершив турецький збір через коронавірус.