Манчестер Сіті зацікавився двома гравцями на позицію Зінченка

Клуб готує серйозні кадрові зміни у лінії захисту

Одним з пріоритетів Манчестер Сіті на трансферному ринку стане пошук гравця на позицію лівого захисника.

Про це повідомляє MEN.

Гвардіола вже має двох кандидатів для підписання. Це Девід Алаба з Баварії та Бен Чілвел, який завдяки вдалим виступам за Лестер дослужився до збірної Англії. Перевага все ж віддається австрійцеві - він може зіграти на фланзі та в центрі оборони, додатковим фактором є досвід спільної роботи з Гвардіолою в Баварії. Втім, за Алабу доведеться витримати конкуренцію з боку Реала і Барселони.

Позиція лівого захисника Манчестер Сіті у сезоні 2019/20 була поділена між Зінченком та Менді. На початку кампанії основним був українець, але його травма і вилучення проти Тоттенгема дали французу шанс.

Раніше, Глєб вказав на цінність Зінченка для Гвардіоли.

Нагадаємо, Зінченко показав пусті магазини Манчестера.