Барселона знайшла несподівану заміну Умтіті

Каталонці хочуть підписати Торреса

Керівництво каталонського клубу Барселона зацікавлене у придбанні захисника Вільярреала Пау Торреса.

Про це повідомляє Sport.es.

Ідея Барселони полягає в тому, щоб продати французького центрбека Самюеля Умтіті, а отримані кошти витратити на придбання молодого захисника, який у перспективі зможе надовго закріпити за собою позицію в центрі оборони.

Синьо-гранатові розглядають декілька кандидатур. Наразі пріоритетним є варіант із придбанням Пау Торреса з Вільяреала. Барселона вже розпочала переговори з 23-річним футболістом.

На заваді трансферу може стати сума відступних у розмірі 50 млн євро. Якщо Вільяреал не погодиться зменшити її, то каталонці розглянуть інші кандидатури. Серед них – захисник Манчестер Сіті Емерік Ляпорт.

Зазначимо, що Пау Торрес є вихованцем Вільярреала. У поточному розіграші Ла Ліги він зіграв 24 матчі і забив 1 гол.

Раніше, Барселона виставила Грізманна на продаж.