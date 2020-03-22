Львівський клуб не зможе використовувати підписаних новачків у другій частині сезону

Звісно, якщо першість поновиться після вимушеної паузи

Львівський Рух не зможе розраховувати на своїх новачків у другій частині нинішнього чемпіонату.

Про це повідомляє UA-Футбол.

Цієї зими лідер Першої ліги ПФЛ заявив десять футболістів: Раті Ардазішвілі, Олександра Бандуру, Станіслава Біленького, Максима Білого, Габріеля, Святослава Козловського, Миколу Кухаревича, Мар'яна Мисика, Юрія Романюка і Тараса Саківа. Всі ці футболісти не зможуть виходити на поле у складі команди у весняній частині чемпіонату.

Причина тому - старі борги, які досі "висять" на Клубі. ПФЛ гравців заявила, однак УАФ не видає паспорти футболістів, без цього документа арбітр не випустить гравців на поле.

Нагадаємо, що ще восени КДК УАФ виніс рішення оштрафувати Рух за використання чужих м'ячів на матчах Першої ліги. У ПФЛ підписаний контракт з компанією Select, в той час як львів'яни використовували м'ячі Puma. За кожну гру іншими м'ячами клуб карався штрафом в 25 тис грн і відмовлявся оплачувати цей борг. За час конфлікту у Руху вже набіг борг у кілька сотень тисяч гривень.

Раніше, Рух достроково завершив турецький збір через коронавірус.