 Львівський клуб не зможе використовувати підписаних новачків у другій частині сезону | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Відомий український легкоатлет потрапив у жахливу ДТП і потребує допомоги
Сьогодні 14:39 1703
Максим Левицький: Після анексії Криму переїхав до Києва
Сьогодні 15:38 1928
Легендарний Мальдіні та його син заразилися коронавірусом
Вчора 22:04 2909
Стаховський до Гвоздика: Росія з радістю тебе забере
Вчора 14:48 4300 9
Стаховський: Найкращим часом були два місяці після Майдану, коли вся ця сволота зникла з території України
20.03.2020 17:54 3717 19
Екслайнсмен англійського чемпіоншип Олександр Салій: В Англії елітні арбітри заробляють 60 тисяч фунтів за сезон
20.03.2020 17:13 1978 2
У Києві скасували чемпіонат Європи з бадмінтону
20.03.2020 14:12 323
В Україні звільнили голову Держагентства спорту
20.03.2020 13:44 2019 1
Рафаїлов залишить луганську Зорю
19.03.2020 17:54 1963
Реал визначився з майбутнім Луніна
19.03.2020 14:45 7163
Блоги
Він перетворив футбол на магію. Роналдінью святкує 40-річний ювілей
Він перетворив футбол на магію. Роналдінью святкує 40-річний ювілей Андрій Твердохліб
Вчора 18:28 1446
Легенда дня. У цей день народився Чарівник Айртон Сенна
Легенда дня. У цей день народився Чарівник Айртон Сенна Максим Буйдин
Вчора 15:53 2023
Алієв влаштував флешмоб з туалетним папером прямо в супермаркеті
Алієв влаштував флешмоб з туалетним папером прямо в супермаркеті Андрій Твердохліб
Вчора 15:47 1315 1
Тренування, які будуть корисними і для вас. Зірка українського спорту продовжує готуватися до Олімпіади
Тренування, які будуть корисними і для вас. Зірка українського спорту продовжує готуватися до Олімпіади Андрій Твердохліб
Вчора 15:25 303
Влада Седан і Олександр Зінченко тренуються під час карантину
Влада Седан і Олександр Зінченко тренуються під час карантину Андрій Твердохліб
Вчора 15:09 1995 1
Хавбек Динамо вивів флешмоб з туалетним папером на новий рівень
Хавбек Динамо вивів флешмоб з туалетним папером на новий рівень Андрій Твердохліб
Вчора 14:32 1972
Гравець Динамо відправив свою дівчину в нокдаун рулоном туалетного паперу
Гравець Динамо відправив свою дівчину в нокдаун рулоном туалетного паперу Valeriy Ruchka
20.03.2020 20:25 5640
Шовковський показав як божеволіє на карантині
Шовковський показав як божеволіє на карантині Valeriy Ruchka
20.03.2020 14:25 1666
Про повернення в Реал, оренду в УПЛ, весілля та Золотий м’яч - Андрій Лунін
Про повернення в Реал, оренду в УПЛ, весілля та Золотий м’яч - Андрій Лунін Valeriy Ruchka
20.03.2020 14:06 2104
Спасибі тобі Боже, що я не москаль: легіонер Карпат зробив гучну заяву
Спасибі тобі Боже, що я не москаль: легіонер Карпат зробив гучну заяву Valeriy Ruchka
20.03.2020 12:05 3486
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:25 Футбол Мілевський запросив коментаторів російського телеканалу до Білорусі 29
18:09 Олімпійські ігри-2020 Президент МОК: Олімпіада - не футбольний матч, так просто не перенести 181
17:54 Баскетбол У Барселоні Пустового розглядають можливість скорочення зарплат 273
17:40 Футбол Емері хоче очолити клуб Серії А 201
17:25 Футбол 37-річний колишній президент італійського клубу помер від коронавірусу 1510
17:11 Футбол Смалійчук: Димінський уникне покарання у справі про смертельну ДТП 818
16:59 Футбол Мінськ здобув вольову перемогу над Белшиною у 1 турі чемпіонату Білорусі 251
16:51 Футбол Львівський клуб не зможе використовувати підписаних новачків у другій частині сезону 362
16:37 Футбол У матчі чемпіонату Білорусі було призначено 5 пенальті 453
16:20 Футбол Феллаїні підтвердив, що хворий коронавірусом 359
16:03 Бокс Редкач освідчився на Багамських островах 635
15:52 Блог Девіс спародіював ритуал Ломаченка 508
15:38 Футбол Максим Левицький: Після анексії Криму переїхав до Києва 1928
15:29 Блог Потужний нокаут чи домовленість. 10 років тому Кличко переміг Чемберса 1675
15:13 Футбол Штраф 5000 євро. Дружина Маліновського розповіла про карантин в Італії 1088
14:53 Футбол Зубков став найкращим українцем в Угорщині 338
14:39 Легка атлетика Відомий український легкоатлет потрапив у жахливу ДТП і потребує допомоги 1703
14:26 Футбол Буффон і К'єлліні продовжать контракти з Ювентусом 437
14:13 ММА Бій Хабіба проти Фергюсона не будуть скасовувати 468
13:53 Футбол Динамо продовжило карантин 424
13:44 Футбол Санс не хотів їхати до лікарні, щоб не займати чиєсь місце у палаті 512
13:25 Олімпійські ігри-2020 Почали опрацьовувати сценарії перенесення Олімпійських Ігор 501
13:05 Блог Триллер Світоліної проти Андреєску очолив огляд від WTA 473
12:52 Волейбол Фіналіст Кубка України віддав клубний автобус медикам 1569
12:33 Футбол Глєб: Одного разу Гвардіола гаркнув на Мессі, то Лео просто м'яч вибив і пішов з тренування 1061

Львівський клуб не зможе використовувати підписаних новачків у другій частині сезону

Сьогодні 16:51 362 0
Звісно, якщо першість поновиться після вимушеної паузи
Львівський клуб не зможе використовувати підписаних новачків у другій частині сезону
#Рух

Джерело - UA-футбол.

Львівський Рух не зможе розраховувати на своїх новачків у другій частині нинішнього чемпіонату.

Про це повідомляє UA-Футбол.

Цієї зими лідер Першої ліги ПФЛ заявив десять футболістів: Раті Ардазішвілі, Олександра Бандуру, Станіслава Біленького, Максима Білого, Габріеля, Святослава Козловського, Миколу Кухаревича, Мар'яна Мисика, Юрія Романюка і Тараса Саківа. Всі ці футболісти не зможуть виходити на поле у складі команди у весняній частині чемпіонату.

Причина тому - старі борги, які досі "висять" на Клубі. ПФЛ гравців заявила, однак УАФ не видає паспорти футболістів, без цього документа арбітр не випустить гравців на поле.

Нагадаємо, що ще восени КДК УАФ виніс рішення оштрафувати Рух за використання чужих м'ячів на матчах Першої ліги. У ПФЛ підписаний контракт з компанією Select, в той час як львів'яни використовували м'ячі Puma. За кожну гру іншими м'ячами клуб карався штрафом в 25 тис грн і відмовлявся оплачувати цей борг. За час конфлікту у Руху вже набіг борг у кілька сотень тисяч гривень.

Раніше, Рух достроково завершив турецький збір через коронавірус.

Коментарі ()