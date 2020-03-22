Ексгравець Манчестер Юнайтед здав позитивний тест на коронавірус

Він став першим гравцем китайського чемпіонату, який заразився коронавірусом.

Джерело - Чемпіон.

Екс-хавбек Манчестер Юнайтед Маруан Феллаїні, який зараз виступає за китайський Шаньдун Лунен, заразився коронавірусів.

Важливо: Колишній президент Реала помер від коронавірусу

Про це повідомляє Goal.com з посиланням на департамент охорони здоров'я міста Цзинань.

Феллайні здав позитивний тест, коли прибув в місто. Це сталося 20 березня, тоді і був зроблений тест.

Він став першим гравцем китайського чемпіонату, який заразився коронавірусом.

Інфекція з'явилася в Китаї, там налічується близько 81 тисячі випадків зараження. Від коронавірусу там померло близько 3 тисяч людей.