Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал продовжує сумувати з приводу смерті свого колишнього президента Лоренсо Санса. Нагадаємо, вчора на 76-му році життя екс-очільник "вершкових" пішов у небуття після ускладнень, пов’язаних з зараженням коронавірусом.

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Галактікос опублікували ролик-реквієм, в якому згадуються всі досягення Санса на посаді президента королівського клубу. Загалом, з Лоренсо Реал у період з 1995 по 2000 роки завоював 7 титулів: дві Ліги чемпіонів, один Міжконтинентальний кубок, один чемпіонат Іспанії, один Суперкубок Іспанії, одну Баскетбольну лігу та один Баскетбольний кубок.