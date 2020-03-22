Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал продовжує сумувати з приводу смерті свого колишнього президента Лоренсо Санса. Нагадаємо, вчора на 76-му році життя екс-очільник "вершкових" пішов у небуття після ускладнень, пов’язаних з зараженням коронавірусом.
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Галактікос опублікували ролик-реквієм, в якому згадуються всі досягення Санса на посаді президента королівського клубу. Загалом, з Лоренсо Реал у період з 1995 по 2000 роки завоював 7 титулів: дві Ліги чемпіонів, один Міжконтинентальний кубок, один чемпіонат Іспанії, один Суперкубок Іспанії, одну Баскетбольну лігу та один Баскетбольний кубок.
Con Lorenzo Sanz, el Real Madrid conquistó 7 títulos entre 1995 y 2000: 2 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 1 Liga, 1 Supercopa de España, 1 Liga de baloncesto y 1 Recopa de baloncesto.#RealMadrid pic.twitter.com/6GjfBb44oJ— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 21, 2020