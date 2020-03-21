Легендарний Мальдіні та його син заразилися коронавірусом

Джерело - офіційний сайт Мілана.
Технічний директор Мілана Паоло Мальдіні та його син Даніель здали позитивний тест на коронавірус.
Про це повідомляє прес-служба Мілану.
51-річний екс-капітан "россонері" контактував з людиною, яка заразилася коронавірусом.
Незабаром у Паоло Мальдіні стали проявлятися симптоми. Вчора у нього взяли мазок, а сьогодні прийшов позитивний результат.
Молодший син Мальдіні, Даніель, форвард молодіжної команди, який дебютував за основний склад в цьому сезоні, також захворів.
Раніше Дибала та його дівчина заразилися коронавірусом.
Нагадаємо, два працівника Аталанти загинули від коронавірусу.