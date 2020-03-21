Алієв: Через коронавірус купив 30 рулонів туалетного паперу

Олександр Алієв не вірить у пандемію коронавірусу.

Про це розповів сам екс-гравець Динамо.

"Я не вірю в цей коронавірус. Коли пішов весь галас, я спровокував, поїхав в магазин і купив 30 рулонів туалетного паперу.

Ще взяв м'ясо, гречку, рис, макарони ... на всякий випадок. Неприємно, що на цьому заробляють. Раніше маска коштувала гривню, а тепер 50 штук - 1200.

Знав би що так буде, купився б раніше і продавав. Або ж безкоштовно людям роздавав", - відзначив Алієв.