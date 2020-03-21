Агробізнес прийняв рішення відпустити футболістів по домівках до 3 квітня.

Про це розповів головний тренер ФК Агробізнес Олександр Чижевський.

"Кабмін прийняв офіційне рішення про карантин до 3 квітня та відповідно до цього УАФ рішення про перенесення футбольних змагань на невизначений термін. Ми, керівництво та тренерський штаб клубу, що відповідаємо за здоров’я своїх футболістів, їх сімей та родин, підтримали спільне рішення відпустити футболістів по домівках до 3 квітня.

Було також он-лайн спілкування гравців з лікарем команди, який дав вказівки, як футболісти мають поводитися в поточних умовах. А тренерський штаб попросив гравців не розгубити фізичну форму, якої ретельно набували на тренерських зборах в Туреччині, займатися індивідуально, виконуючи при цьому всі карантинні застереження", - розповів Чижевський.