У Барселоні визначилися з майбутнім Мессі

Керівництво Барселони налаштоване укласти нову угоду з аргентинцем

Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу визначив березень ключовим місяцем у перемовинах з Лео Мессі щодо підписання нового контракту.

Про це повідомляє AS.

Чинна угода аргентинця з Барселоною розрахована до 30 червня 2021 року, однак, за певних умов, нападник може покинути клуб навіть цього літа. Очільник Барси налаштований зустрітися з батьком Мессі до поєдинку Ліги чемпіонів проти Наполі та відновлення Прімери.

Нещодавно Ліонель мав певну суперечку з Еріком Абідалем - технічним секретарем клубу. Крім того, подейкували про невдоволення аргентинця трансферною політикою каталонців, що в сукупності спровокувало появу чуток про ймовірний відхід Мессі, який провів у Барселоні всю кар'єру.

Втім, все вказує на те, що Лео все ж підпише нову угоду з клубом. Ідея Бартомеу - укласти так званий довічний контракт з головною зіркою команди, але, схоже, Мессі наразі готовий лише до щорічного оновлення угоди. Принаймні, останнім часом стосунки Лео з керівництвом клубу налагодилися, тому в Каталонії практично впевнені в успіху перемовин.

Нагадаємо, Барселона запропонувала Мессі новий контракт.