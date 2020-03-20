Півзахисник Шахтаря є найкращим атакувальним хавбеком УПЛ

До трійки найкращих потрапили Марлос, Лєднєв і Ковалець

Півзахисник Шахтаря Марлос є найкращим атакувальним хавбеком нинішнього сезону УПЛ за даними InStat.

Про це повідомляє Команда №1.

Його середній бал за гру по InStat Index - 297.

Трійку найкорисніших атакувальних півзахисників УПЛ з-поміж тих, хто зіграв не менше тисячі хвилин, складають Богдан Лєднєв (Зоря, 271 бал) і Кирило Ковалець (Олександрія, 253 бали).

Відзначимо, що в поточному сезоні Марлос забив в УПЛ 9 голів і зробив 2 асисти в 17 матчах.

Нагадаємо, УПЛ застерегла клуби від невиплати зарплат гравцям під час карантину.