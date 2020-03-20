У світовому футболі може розпочатися світова криза.

Про це розповів президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно.

"Цифри були завищені, на одного гравця витрачалося 100 мільйонів євро. Але це зміниться, таких трансферів більше не буде. Проблема полягатиме в тому, що клуби, які підписали контракт, ніколи не повернуть ці гроші. Гонорари також знижуватимуться", - заявив Інфантіно.