 Маліновский у ТОП-10 найкращих атакувальних хавбеків Серії А | Футбол | Champion.com.ua
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Маліновский у ТОП-10 найкращих атакувальних хавбеків Серії А

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Маліновский у ТОП-10 найкращих атакувальних хавбеків Серії А
#Маліновський, #Аталанта

Джерело - ua.tribuna.com.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський серед найкращих атакувальних хавбеків Серії А.

Про це повідомляє InStat.

Середній бал Малиновського по InStat Index - 293 бали, це 9-й кращий показник в серії А серед гравців на цій позиції. В середньому за матч він робить 2,7 ключових передач (8-е місце в серії А), віддає 7,1 передач в штрафну суперника (7-е місце), завдав 46 ударів по воротах (9-е місце).

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Найкращий в серії А на позиції атакувального хавбека - Алехандро Гомес з Аталанти з показником 341 балів по InStat Index.

Нагадаємо, Аталанта Маліновського пішла на карантин.

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