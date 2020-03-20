Руслан Маліновський серед найкращих у чемпіонаті Італії

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський серед найкращих атакувальних хавбеків Серії А.

Про це повідомляє InStat.

Середній бал Малиновського по InStat Index - 293 бали, це 9-й кращий показник в серії А серед гравців на цій позиції. В середньому за матч він робить 2,7 ключових передач (8-е місце в серії А), віддає 7,1 передач в штрафну суперника (7-е місце), завдав 46 ударів по воротах (9-е місце).

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Найкращий в серії А на позиції атакувального хавбека - Алехандро Гомес з Аталанти з показником 341 балів по InStat Index.

Нагадаємо, Аталанта Маліновського пішла на карантин.