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Клуби Серії А визначили крайню дату відновлення сезону

Сьогодні 12:43 302 0
Серія А може відновити чемпіонат у травні
Клуби Серії А визначили крайню дату відновлення сезону
#Серія А

Джерело - sport.ua.

Клуби елітного дивізіону чемпіонату Італії обговорили питання можливого відновлення матчів Серії A.

Про це повідомляє Football Italia.

Було вирішено, що крайнім терміном відновлення сезону є 9 травня. Якщо вдасться повернути футбол до цього часу, то команди в липні зможуть повноцінно завершити чемпіонат. В іншому випадку сезон 2019/20 доведеться скасувати.

При цьому все залежить від пандемії коронавірусу. Італія є лідером в Європі за кількістю хворих і померлих, тому експерти не бачать варіантів повернення спорту в найближчі місяці.

Раніше повідомлялося, що Серія А відновить сезон на початку травня.

Нагадаємо, Аталанта Маліновського пішла на карантин.

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