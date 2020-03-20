Мілан готовий викупити лідера Бетіса

Джерело - xsport.ua.
Мілан зацікавлений в півзахиснику Бетіса Набілю Фекіру.
Про це повідомляє AS.
Італійський клуб готовий запропонувати за гравця 40 млн євро вже наступного літа. Сам Набіль Фекір лише в серпні перейшов в Бетіс з Ліона за 20 млн євро.
У разі перепродажу, колишній клуб француза Ліон отримає 20% від суми трансферу. Також в його контракті з Бетісом прописана клаусула в 100 млн євро.
У поточному сезоні на рахунку гравця сім м'ячів і шість гольових передач в 22-х матчах.
Нагадаємо, найдорожчий футболіст Мілана може перейти у Манчестер Юнайтед.