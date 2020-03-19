Найдорожчий футболіст Мілана може перейти у Манчестер Юнайтед

Джерело - Еспресо.
Воротар італійського Мілана Джанлуїджі Доннарумма може перейти в англійський Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.
У послугах італійського голкіпера зацікавлені англійські Ман Юнайтед і Евертон. 21-річний гравець вже почав вивчати англійську мову.
Мілан згоден продати італійця влітку, оскільки не може домовитися з ним про продовження контракту, який закінчується у 2021 році.
У поточному сезоні Доннарумма провів 26 матчів, пропустив 33 голи.
Transfermarkt оцінює футболіста у 55 млн євро, що є найбільшим показником у Мілані.
Раніше, Манчестер Юнайтед продовжить контракт з Матичем.