Найдорожчий футболіст Мілана може перейти у Манчестер Юнайтед

Transfermarkt оцінює футболіста у 55 млн євро

Джерело - Еспресо.

Воротар італійського Мілана Джанлуїджі Доннарумма може перейти в англійський Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

У послугах італійського голкіпера зацікавлені англійські Ман Юнайтед і Евертон. 21-річний гравець вже почав вивчати англійську мову.

Мілан згоден продати італійця влітку, оскільки не може домовитися з ним про продовження контракту, який закінчується у 2021 році.

У поточному сезоні Доннарумма провів 26 матчів, пропустив 33 голи.

Transfermarkt оцінює футболіста у 55 млн євро, що є найбільшим показником у Мілані.

Раніше, Манчестер Юнайтед продовжить контракт з Матичем.