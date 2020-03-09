Чигринський влітку покине АЕК

Дмитро Чигринський хоче покинути АЕК

Український центральний захисник Дмитро Чигринський не буде продовжувати контракт з АЕКом.

Про це повідомляє Sdna.

33-річний українець не має наміру використовувати опцію автоматичного продовження контракту на рік у разі участі в 25 матчах сезону. Футболіст назвав своє перебування в команді малоймовірним, попри бажання клубу з Афін.

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Контракт Чигринського закінчується 30 червня 2020 року. Він виступає за АЕК з липня 2016- го. На рахунку гравця 3 голи і 2 ассисти в 93 матчах, в тому числі 1 м'яч в 17 зустрічах поточного сезону.