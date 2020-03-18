 У Білоруській федерації пояснили, чому вирішили проводити чемпіонат з глядачами | Футбол | Champion.com.ua
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У Білоруській федерації пояснили, чому вирішили проводити чемпіонат з глядачами

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Прес-секретар пояснив рішення матчі проводити з глядачами
У Білоруській федерації пояснили, чому вирішили проводити чемпіонат з глядачами
#АБФФ, #коронавірус

Джерело - АБФФ.

Щодо подальшого календаря внутрішніх турнірів керівництво АБФФ радитиметься з футбольними клубами.

Про це прес-секретар Білоруської федерації футболу (АБФФ) Олександр Алейник заявив в інтерв'ю Спорт-Експрес.

"У вівторок пройшла велика конференція УЄФА з усіма асоціаціями. З урахуванням отриманої інформації, нашим керівництвом було прийнято рішення розпочати чемпіонат Білорусі. Зараз у нас в країні 36 підтверджених випадків коронавірусу. Ми стежимо за розвитком ситуації, отримуємо інформацію від відповідних інстанцій. Проте поки матчі вирішено проводити з глядачами. Багато чемпіонати припинені, але наш сезон тільки починається, ми адже граємо за системою весна-осінь. Перший тур пройде на цьому тижні. Нещодавно також зіграли матчі 1/4 фіналу Кубка.

Щодо подальшого календаря внутрішніх турнірів керівництво АБФФ радитиметься з футбольними клубами. Відповідно до рішення УЄФА, національна та молодіжна збірні не проводитимуть збори в найближчу міжнародну паузу. Як ви знаєте, 26 березня Білорусь повинна була зіграти з Грузією в матчі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи УЄФА, проте гра була перенесена", - зазначив Алейник.

Раніше, УЄФА перенесла чемпіонат Європи на 2021 рік.

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