Вінгер Челсі Вілліан натякнув, що покине лондонський клуб після закінчення контракту.

Про це повідомляє Esporte Interativo.

"Мій контракт закінчується, в липні, я думаю. Якби мені довелося грати в ці дати, в ці місяці, я без проблем дограю чемпіонат, щоб висловити свою вірність клубу, тому що вони завжди були вірні мені.

Ясно, що визначеності немає, ми не знаємо, що станеться. Але, без сумніву, я готовий викластися заради клубу, незалежно від ситуації з контрактом", - розповів Вілліан.