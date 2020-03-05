Вілліан відмовився продовжувати контракт з Челсі

Футболістом цікавилися Барселона і Ювентус

Бразильський нападник Челсі Вілліан відмовився продовжувати трудову угоду з клубом.

Про це повідомляє UOL Esporte.

Керівництво синіх пропонувало форварду дворічний контракт. Раніше ряд ЗМІ повідомляв про інтерес до футболіста з боку Барселони і Ювентуса.

Угода 31-річного Вілліана з Челсі діє до 30 червня 2020 року. У сезоні-2019/2020 бразилець провів 36 матчів за лондонців, забивши шість голів і зробивши п'ять результативних передач.

Вілліан перейшов в Челсі у 2013 році з махачкалинського Анжи. Сума трансферу склала € 35,5 млн.

Раніше, Барселона відмовилася від переходу екс-гравця Шахтаря.