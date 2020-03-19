Пасторе: Гравці Роми не хотіли їхати у Севілью

Гравці Роми самі не захотіли летіти на поєдинок Ліги Європи проти Севільї.

Про це розповів півзахисник Хав'єр Пасторе.

"Ми всі домовилися не їхати до Севільї. Ми повинні розуміти, що це щось серйозне. Це не жарт.

Клуб надіслав нам всі необхідні матеріали на будинок, ми слідуємо індивідуальною програмою і продовжуємо працювати. Я думаю, що ця перерва продовжиться після третього квітня", - сказав Пасторе.