Баварія відмовилась віддавати Кінгслі Комана

Вінгер Манчестер Сіті Лерой Сані твердо має намір перейти в Баварію.

Про це повідомляє Sport Bild.

Німець був налаштований перейти в стан чемпіонів Німеччини вже в січні, але через зміну агентів переговори довелося відкласти до літа.

При цьому Манчестер Сіті приступив до пошуків заміни Лерою і запропонував Баварії включити в угоду свого вінгера Кінгслі Комана, на що в Мюнхені відповіли відмовою.

Нагадаємо, Реал хоче підписати Сане.

Також, гравці Манчестер Сіті незадоволені роботою Гвардіоли.