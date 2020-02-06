Джерело - sportarena.com.
Вінгер Манчестер Сіті Лерой Сані твердо має намір перейти в Баварію.
Про це повідомляє Sport Bild.
Німець був налаштований перейти в стан чемпіонів Німеччини вже в січні, але через зміну агентів переговори довелося відкласти до літа.
При цьому Манчестер Сіті приступив до пошуків заміни Лерою і запропонував Баварії включити в угоду свого вінгера Кінгслі Комана, на що в Мюнхені відповіли відмовою.
Нагадаємо, Реал хоче підписати Сане.
Також, гравці Манчестер Сіті незадоволені роботою Гвардіоли.