Динамо Мілевського переграло Шахтар Вернидуба у Суперкубку Білорусі

Джерело - Чемпіон.
У матчі Суперкубка Білорусі зустрічалися брестське Динамо та солігорський Шахтар, який очолює український фахівець Юрій Вернидуб.
У складі Динамо з перших хвилин вийшли українці Мілевський і Нойок. Хачеріді провів увесь матч на лаві запасних.
У першому таймі завдяки голам Габі і Савицького Динамо після першого тайму вигравало 2:0. На 49-ій хвилині Мілевський отримав друге попередження і Динамо залишилося у меншості. По при гру у меншості Динамо втримало перевагу у рахунку і стало володарем Суперкубка Білорусі.
Суперкубок Білорусі
4 березня
Динамо (Брест) - Шахтар (Солігорськ) 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 3 Габі, 2:0 - 30 Савицький
Раніше, Мілевський обраний віце-капітаном Динамо.