Динамо Мілевського переграло Шахтар Вернидуба у Суперкубку Білорусі

Мілевський підвів свою команду отримавши червону картку на 49-ій хвилині

Джерело - Чемпіон.

У матчі Суперкубка Білорусі зустрічалися брестське Динамо та солігорський Шахтар, який очолює український фахівець Юрій Вернидуб.

У складі Динамо з перших хвилин вийшли українці Мілевський і Нойок. Хачеріді провів увесь матч на лаві запасних.

У першому таймі завдяки голам Габі і Савицького Динамо після першого тайму вигравало 2:0. На 49-ій хвилині Мілевський отримав друге попередження і Динамо залишилося у меншості. По при гру у меншості Динамо втримало перевагу у рахунку і стало володарем Суперкубка Білорусі.

Суперкубок Білорусі

4 березня

Динамо (Брест) - Шахтар (Солігорськ) 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Габі, 2:0 - 30 Савицький

Раніше, Мілевський обраний віце-капітаном Динамо.