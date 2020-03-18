Вернидуб: Покоління Алієва і Мілевського є найстрашнішим у плані алкоголю

У свій час будучи футболістом тренер Юрій Вернидуб інколи порушував дисципліну.

Про це він заявив в інтерв'ю Football Hub.

"Чи були у мене проблеми з дисципліною у кар'єрі гравця? Скажу чесно, іноді проскакувало. Дивлячись яка дисципліна. Якщо ігрова і в плані тренувань, то ніколи. Не буду лукавити, ми тоді трохи міцніше були, ніж нинішня молодь, десь порушення було присутнє, що обманювати. Але знали коли це робити і в який час.

Навіть зараз Мілевський і Алієв кажуть, що знали, коли це робити? А скільки Алієву і Мілевському років? Вони діти ще, у мене діти такого віку. Що вони могли знати? До речі, їх покоління - найстрашніше в плані алкоголю. В моє покоління теж було чимало таких, а й люди міцніше були. Виросли не на снікерсах і баунті, а на натуральному молоці і салі. Може бути, було і здоров'я побільше", - зазначив Вернидуб.