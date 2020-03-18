Українця визнали найдорожчим футболістом чемпіонату Білорусі

Transfermarkt оцінює центрбека Хачеріді у 1,75 млн євро

Джерело - Експресо.

Український захисник брестського Динамо Євген Хачеріді визнаний найдорожчим футболістом чемпіонату Білорусі за версією Transfermarkt.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Німецький портал оцінює центрбека у 1,75 млн євро. Найвища ціна за 32-річного Хачеріді була у 2014-му році, тоді українець коштував 9 млн євро.

Друге місце у рейтингу зайняв інший українець з брестського Динамо Олександр Нойок, який оцінюється у 1,5 млн євро.

Раніше, у Білоруській федерації пояснили, чому вирішили проводити чемпіонат з глядачами.