Українця визнали найдорожчим футболістом чемпіонату Білорусі

Джерело - Експресо.
Український захисник брестського Динамо Євген Хачеріді визнаний найдорожчим футболістом чемпіонату Білорусі за версією Transfermarkt.
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Німецький портал оцінює центрбека у 1,75 млн євро. Найвища ціна за 32-річного Хачеріді була у 2014-му році, тоді українець коштував 9 млн євро.
Друге місце у рейтингу зайняв інший українець з брестського Динамо Олександр Нойок, який оцінюється у 1,5 млн євро.
Раніше, у Білоруській федерації пояснили, чому вирішили проводити чемпіонат з глядачами.