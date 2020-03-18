Неймар покинув Францію і полетів до Бразилії

Джерело - sport.ua.
ПСЖ дозволив всім гравцям команди покинути Францію до перекриття кордонів і самостійно вирішити, де самоізолюватись під час пандемії коронавірусу.
Про це повідомляє ESPN.
Форвард Неймар і захисник Тіаго Сілва вже покинули Францію і вилетіли до Бразилії. Ще один бразилець, Маркіньос, вирішив залишитися у Франції.
Клуб поки не повідомив, коли буде відновлено тренування і видав гравцям рекомендації щодо самостійного підтримання форми. Сезон в Лізі 1 відновиться не раніше 15 квітня.
Раніше, у Франції запідозрили, що Неймар втече з ПСЖ через коронавірус.