Екс-тренер Карпат може очолити Васко да Гама

Мораїш може перебратися на роботу у бразильську Серію А

Кандидатура колишнього головного тренера Карпат Жозе Мораїша внесена агентом на розгляд керівництву Васко да Гама, яке нині перебуває в пошуках нового наставника для команди.

Про це повідомляє tupi.fm.

Зараз Жозе Мораїш працевлаштований в південнокорейському клубі Чонбук Хенде Моторс, однак буде не проти продовжити кар'єру в куди більш престижному футбольному чемпіонаті Бразилії.

Нагадаємо, Жозе Мораїш очолював Карпати з серпня по листопад 2018 року, після чого його контракт у зелено-білих викупив клуб з Південної Кореї.

У минулому сезоні 54-річний португалець привів Чонбук Хенде Моторс до титулу чемпіона Південної Кореї, а сам був визнаний найкращим тренером сезону в цій країні.

Раніше, тренер Фламенгу здав позитивний тест на коронавірус.