Тренер Фламенгу здав позитивний тест на коронавірус

У Жорже Жезуша підозра на коронавірус

Головний тренер Фламенгу Жорже Жезуш може бути хворим на коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Результати аналізів фахівця виявилися непереконливими або слабо позитивними. Жезуш здав ще одну пробу і тепер очікує підтвердження або спростування. Оскільки португалець перебуває в хорошому стані, він буде просто залишатися вдома.

Всі футболісти і співробітники Фламенгу здали проби на коронавірус минулої п'ятниці. Після проби Жезуша вони здадуть аналізи ще раз.

Нагадаємо, Фламенгу виграв Суперкубок Бразилії.