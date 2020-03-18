 Ювентус турбується за Саррі через коронавірус | Футбол | Champion.com.ua
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Ювентус турбується за Саррі через коронавірус

Сьогодні 16:41 603 0
Тренер викурює по 60 сигарет
Ювентус турбується за Саррі через коронавірус
#Саррі, #Ювентус

Джерело - sport.ua.

Керівництво Ювентуса приймає спеціальні заходи, щоб убезпечити головного тренера команди Мауріціо Саррі від можливості захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє Daily Mail.

61-річний фахівець знаходиться під особливим контролем клубних медиків і перебуває на постійному контакті з ними.

Все через те, що в Ювентусі зафіксовано вже два випадки захворювання на коронавірус серед гравців. До Даніеле Ругані тепер додався француз Блез Матюїді.

Саррі також здав тести на можливе інфікування вірусом, але вони виявилися негативними. Боси Ювентуса хвилюються, що віковий тренер може бути особливо схильний до ускладнень, так як торік лікувався від пневмонії, а також ніяк не кине згубну звичку до паління.

Раніше сам Саррі зізнавався, що викурює близько 60 сигарет за день, і нічого не може з собою вдіяти.

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