Джерело - Чемпіон.
Захисник Брюгге Едуард Соболь відзначився голом у товариському матчі проти ПСВ Ейндховен (2:1).
Українець почав матч на лавці запасних. В середині другого тайму Соболь з'явився на полі, замінивши Едера Баланте. На 73-й хвилині Едуард зробив рахунок 2:0, прицільно пробив у дальній кут воріт з-за меж штрафного майданчика.
У нинішньому сезоні Соболь провів 25 офіційних матчів за Брюгге у всіх турнірах, відзначившись 3 результативними передачами.
У суботу, 11 січня, Брюгге проведе товариський матч проти Аякса.
ПСВ - Брюгге 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 51 Воссен, 0:2 - 73 Соболь, 1:2 - 79 Доан
Раніше, бразильський клуб відмовився купувати Тайсона.
Нагадаємо, Тайсон не хоче продовжувати контракт із Шахтарем.