Українець відзначився шикарним ударом

Джерело - Чемпіон.

Захисник Брюгге Едуард Соболь відзначився голом у товариському матчі проти ПСВ Ейндховен (2:1).

Українець почав матч на лавці запасних. В середині другого тайму Соболь з'явився на полі, замінивши Едера Баланте. На 73-й хвилині Едуард зробив рахунок 2:0, прицільно пробив у дальній кут воріт з-за меж штрафного майданчика.

У нинішньому сезоні Соболь провів 25 офіційних матчів за Брюгге у всіх турнірах, відзначившись 3 результативними передачами.

У суботу, 11 січня, Брюгге проведе товариський матч проти Аякса.

Контрольний матч

9 січня

ПСВ - Брюгге 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 51 Воссен, 0:2 - 73 Соболь, 1:2 - 79 Доан

Раніше, бразильський клуб відмовився купувати Тайсона.