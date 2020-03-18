Колос закупив 10 апаратів для штучної вентиляції легенів для лікарень Київщини

Колос з Ковалівки допоміг лікарням Київської області для запобігання поширення COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Футбольний клуб Колос та агрофірма Світанок закупили для Васильківської, Фастівської та Білоцерківської районних лікарень 10 сучасних апаратів для штучної вентиляції легенів, які окрім традиційних, мають вісім розширених режимів роботи; забезпечили медичний персонал лікарень всіма необхідними засобами індивідуального захисту та придбали медикаменти для максимально ефективної роботи закладів під час карантину", - йдеться в повідомленні клубу.