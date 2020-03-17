Клуби Серії А не хочуть виплачувати зарплату під час зупинки сезону

Клуби не хочуть витрачати кошти на заробітну плату футболістів

Президенти клубів Серії А і Серії Б мають намір заморозити виплату зарплат гравцям на час вимушеного простою, щоб мінімізувати збитки.

Про це розповів журналіст Ніколо Скіра.

Асоціація футболістів Італії виступає проти такої ініціативи власників клубів. Окрім цього, клуби разом з асоціацією працюють над колективною згодою, аби термін контрактів та оренд гравців було продовжено з 30 червня до 15 липня.

Таке рішення пов'язане з тим, що чемпіонат Італії може продовжитись аж до середини липня через вимушену паузу, спричинену пандемією коронавірусу.

Раніше, клуби Серії А визначили крайню дату відновлення сезону.