 УЄФА вимагає 275 млн фунтів за перенесення Євро-2020 | Футбол | Champion.com.ua
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УЄФА вимагає 275 млн фунтів за перенесення Євро-2020

Сьогодні 09:45 1024 0
УЄФА готове до перенесення ЄВРО-2020 лише за однієї умови
УЄФА вимагає 275 млн фунтів за перенесення Євро-2020
#УЄФА, #Євро-2020

Джерело - xsport.ua.

В УЄФА готові перенести Євро-2020, але зажадають у клубів і національних ліг близько 275 млн євро.

Про це повідомляє The Athletic.

Саме таку суму називають в організації як ту, яка зможе покрити всі витрати на перенесення чемпіонату Європи на 2021-й рік.

Таку пропозицію буде озвучено від представників УЄФА на сьогоднішньому засіданні європейських національних федерацій щодо ситуації з поширенням коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що УЄФА оголосить про перенесення Євро-2020.

Також, Італія просить перенести Євро-2020.

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