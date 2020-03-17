УЄФА вимагає 275 млн фунтів за перенесення Євро-2020

Джерело - xsport.ua.
В УЄФА готові перенести Євро-2020, але зажадають у клубів і національних ліг близько 275 млн євро.
Про це повідомляє The Athletic.
Саме таку суму називають в організації як ту, яка зможе покрити всі витрати на перенесення чемпіонату Європи на 2021-й рік.
Таку пропозицію буде озвучено від представників УЄФА на сьогоднішньому засіданні європейських національних федерацій щодо ситуації з поширенням коронавірусу.
Раніше повідомлялося, що УЄФА оголосить про перенесення Євро-2020.
Також, Італія просить перенести Євро-2020.