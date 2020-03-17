УЄФА вимагає 275 млн фунтів за перенесення Євро-2020

УЄФА готове до перенесення ЄВРО-2020 лише за однієї умови

В УЄФА готові перенести Євро-2020, але зажадають у клубів і національних ліг близько 275 млн євро.

Про це повідомляє The Athletic.

Саме таку суму називають в організації як ту, яка зможе покрити всі витрати на перенесення чемпіонату Європи на 2021-й рік.

Таку пропозицію буде озвучено від представників УЄФА на сьогоднішньому засіданні європейських національних федерацій щодо ситуації з поширенням коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що УЄФА оголосить про перенесення Євро-2020.

Також, Італія просить перенести Євро-2020.