Серія А відновить сезон на початку травня

Серія А може відновити матчі 2 травня, а закінчити планує 30 червня. Такий варіант можливий тільки в тому випадку, якщо УЄФА прийме рішення перенести Євро-2020.

Про це повідомляє La Repubblica.

Спочатку матчі будуть відбуватися без глядачів, але з часом уболівальників почнуть пускати на стадіон.

Серія А зупинила всі матчі до 3 квітня у зв'язку з пандемією коронавірусу, проте медики рекомендують не відновлювати спортивні заходи до того моменту, поки ситуація з вірусом значно не покращиться.

Відзначимо, що в Італії найбільш великий спалах зараження коронавірусу після Китаю, де він вперше був зафіксований. Наразі в країні зареєстровано понад 15 тисяч випадків, з яких понад тисячу стали смертельними.