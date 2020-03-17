Шаран виступив за зупинення УПЛ

Джерело - Футбол News.
В Україні необхідно зупинити чемпіонат через пандемію коронавірусу COVID-19.
Про це розповів головний тренер Олександрії Володимир Шаран.
"Готові до припинення чемпіонату, оскільки бачимо, що відбувається в світі. В Україні все ще більш-менш спокійно, менше паніки
Зберемося у вівторок, дізнаємося, які рішення прийме УПЛ. Згодом вже будемо визначати план роботи. Краще зробити паузу і потім грати з уболівальниками", - розповів Шаран.
Нагадаємо, Шарану стало погано після матчу з Динамо.