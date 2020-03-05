Арсенал в Генті знайшов заміну Обамеянгу

Лондонці можуть підписати 20-річного форварда

Арсенал цікавиться форвардом Гента Джонатаном Девідом.

Про це повідомляє Goal.com.

Керівництво канонірів бачить в 20-річному канадцю заміну 30-річному нападнику П'єр-Емерік Обамеянгу, який може покинути команду в найближче літнє трансферне вікно. Арсенал готовий віддати за форварда 17,5 мільйона євро. Водночас сам Девід хоче перейти в команду з чемпіонату Франції або Німеччині.

У сезоні-2019/20 Девід забив 23 голи і 10 результативних передач в 39 матчах за Гент у всіх турнірах.

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