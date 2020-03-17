Соль: Я не вірю в чисельність заражених коронавірусом

Нападник Динамо Фран Соль не вірить в офіційні дані щодо кількості заражених коронавірусом.

Про це розповів сам гравецб.

"Ситуація не найкраща, доводиться грати, коли весь світ футболу зупинився. Я не поділяю дане рішення, але, мабуть, чемпіонат буде припинений.

Я не вірю в чисельність заражених коронавірусом. Якщо дані про кількість тих, що заразилися реальні, то немає приводу для страху. Інша справа, що я не вірю в їх правдивість, оскільки занадто багато заходів вжито.

Якщо коронавірус вбиває 50 чоловік в день, а інші хвороби дві або шість тисяч, то чому зараз приймаються такі безпрецедентні заходи. Це те, чого я не знаю, якщо це все необґрунтовано, то тільки вселяє страх. Не думаю, що це настільки смертельний вірус. Це дивно", - розповів Соль.