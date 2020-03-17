 Соль: Я не вірю в чисельність заражених коронавірусом | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Чемпіонат УПЛ зупинений через рішення уряду
Сьогодні 12:07 901
Збірна України не зіграє з Францією і Польщею
Вчора 19:09 7004
УЄФА може визнати чемпіонами ліг нинішніх лідерів, якщо турніри не поновляться
Вчора 16:40 1330
У Іспанії помер 21-річний тренер від коронавірусу
Вчора 15:11 5711
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським
Вчора 14:18 3346 2
УПЛ: Результати та як виглядає турнірна таблиця після 23 туру
Вчора 12:49 1777
Легендарний баскетболіст продає золоту олімпійську медаль задля благодійності
Вчора 12:14 607
Визначився найкращий гравець 23 туру УПЛ
Вчора 11:30 775
Лунін може покинути Реал
Вчора 11:15 3752
Ф’юрі може отримати 8 років дискваліфікації
Вчора 10:46 2277
Блоги
21 рік тому Динамо переграло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів
21 рік тому Динамо переграло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:02 272
Фірму Puma звинуватили у нацизмі. Їхні кросівки схожі на Гітлера
Фірму Puma звинуватили у нацизмі. Їхні кросівки схожі на Гітлера Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:23 311
Фабрегас не забив пенальті Кабальєро і подарував йому Range Rover
Фабрегас не забив пенальті Кабальєро і подарував йому Range Rover Valeriy Ruchka
Вчора 22:12 1005
Поки Олександр Усик іронізує, легенди світового спорту занепокоєні коронавірусом
Поки Олександр Усик іронізує, легенди світового спорту занепокоєні коронавірусом Андрій Твердохліб
Вчора 19:36 471
100 тисяч долалів від російського голкіпера: гравці НХЛ і НБА жертвують кошти для персоналу арен
100 тисяч долалів від російського голкіпера: гравці НХЛ і НБА жертвують кошти для персоналу арен Valeriy Ruchka
Вчора 18:53 593
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:43 Футбол Клуби Серії А визначили крайню дату відновлення сезону 292
12:20 Бокс Усик: Називайте мене Алєксандр, це по-російські 1949 5
12:07 Футбол Чемпіонат УПЛ зупинений через рішення уряду 901
12:02 Блог 21 рік тому Динамо переграло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів 272
11:58 Футбол Обамеянг може перейти у Барселону 226
11:41 Футбол Аталанта узгодила перехід Пашалича 430
11:26 Бокс Менеджер Усика вимагає бою з Джошуа 267
11:05 Фігурне катання Помер відомий японський фігурист 1229
10:49 Футбол Ліверпуль визначився з майбутнім Вейналдума 689
10:33 ММА Бій Нурмагомедов – Фергюсон відбудеться без глядачів 811
10:23 Блог Фірму Puma звинуватили у нацизмі. Їхні кросівки схожі на Гітлера 311
10:16 Футбол Соль: Я не вірю в чисельність заражених коронавірусом 706
09:58 Футбол Конопля: Нам потрібно звикнути до VAR 397
09:45 Футбол УЄФА вимагає 275 млн фунтів за перенесення Євро-2020 1024
09:32 Футбол Тренер Фламенгу здав позитивний тест на коронавірус 300
09:17 Футбол Федецький виграні гроші у шоу спрямує на благодійність 992
08:57 Футбол Шаран виступив за зупинення УПЛ 467
08:45 Футбол УЄФА оголосить про перенесення Євро-2020 — ЗМІ 1078
08:32 Футбол У Валенсії 35% позитивних тестів на коронавірус 482
08:13 Бокс Хижняк здобув яскраву перемогу на турнірі у Лондоні 1298
16 Березня 2020
23:53 Футбол Ще один футбольний чемпіонат зупинили через коронавірус 1223
23:39 Бокс МОК призупинив кваліфікаційний олімпійський турнір 708
23:25 Гандбол Федерація гандболу України зупинила сезон 498
23:10 Бокс Кличко: Наша сила більша за цей вірус 770
22:58 Інше 14-річний українець став чемпіоном Європи 1219

Соль: Я не вірю в чисельність заражених коронавірусом

Сьогодні 10:16 706 0
Фран Соль прокоментував пандемію коронавірусу
Соль: Я не вірю в чисельність заражених коронавірусом
#Соль, #Динамо

Джерело - isport.ua.

Нападник Динамо Фран Соль не вірить в офіційні дані щодо кількості заражених коронавірусом.

Про це розповів сам гравецб.

"Ситуація не найкраща, доводиться грати, коли весь світ футболу зупинився. Я не поділяю дане рішення, але, мабуть, чемпіонат буде припинений.

Я не вірю в чисельність заражених коронавірусом. Якщо дані про кількість тих, що заразилися реальні, то немає приводу для страху. Інша справа, що я не вірю в їх правдивість, оскільки занадто багато заходів вжито.

Якщо коронавірус вбиває 50 чоловік в день, а інші хвороби дві або шість тисяч, то чому зараз приймаються такі безпрецедентні заходи. Це те, чого я не знаю, якщо це все необґрунтовано, то тільки вселяє страх. Не думаю, що це настільки смертельний вірус. Це дивно", - розповів Соль.

Нагадаємо, Динамо у меншості обіграло Олександрію у Кубку України.

Коментарі ()