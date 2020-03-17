УЄФА оголосить про перенесення Євро-2020 — ЗМІ

УЄФА оголосить про перенесення чемпіонату Європи

Сьогодні, 17 березня, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосить про перенесення Чемпіонату Європи з футболу 2020 року через коронавірус.

Про це повідомляє Financial Times.

Турнір перенесуть для того, щоб футболісти змогли дограти національні чемпіонати.

Євро-2020 має відбутися з 12 червня по 12 липня в 12 містах (Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублін, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Більбао, Амстердам).

Також буде оголошено про припинення Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Раніше, Італія просить перенести Євро-2020.