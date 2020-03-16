Туреччина хоче прийняти Євро-2020

Туреччина готова виступити у якості єдиної приймаючої сторони чемпіонату Європи

Туреччина запропонувала провести Євро-2020 на своїх стадіонах у якості єдиної приймаючої сторони.

Про це повідомляє AS.

У президента Туреччини Реджепа Ердогана хороші особисті стосунки з президентом УЄФА Александером Чеферіном. Проте, це навряд чи допоможе Туреччині прийняти турнір, так як УЄФА має намір перенести Євро-2020 на більш пізній термін через пандемію коронавірусу COVID-19.

Нині в Туреччині менше 10 заражених коронавірусом.

Євро-2020 повинен був відбутися в 12-ти європейських містах з 12-го червня по 12-е липня.

Раніше, Італія просить перенести Євро-2020.

Нагадаємо, що завтра УЄФА має вирішити долю Євро-2020, єврокубків та національних чемпіонатів