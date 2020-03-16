Ковалець: У Динамо поки що немає лідера

Чернігівська Десна досить щільно грала у захисті і київському Динамо потрібно було грати нестандартно.

Про це фахівець Сергій Ковалець заявив в ефірі програми Футбольний формат.

"Варто відзначити тренерський штаб Десни, що перебувався за схемою 1-5-4-1 і гравці команди змогли закрити найбільше небезпечних футболістів суперника Циганкова і Вербича. Динамо грало за схемою 1-4-4-1-1 і грало позиційно. При цій схемі розуміли, що достатня щільність у захисті Десни і потрібно було робити не стандартні дії.

У Динамо була велика мотивація, але потрібно грати вперед.

У команди завжди має бути лідер. Після прощеного голу гра киян показала, що лідера у них поки що немає. Але є інтрига у боротьбі за друге місце", - зазначив Ковалець.